Tennis tricolori maschili under 13: i verdetti allo Sporting

Sono Filippo Garbero nel singolare e la coppia Luca Cosimi/Marco Meacci nel doppio, i nomi che per il 2022 saranno incisi nell’albo d’oro dei Campionati Italiani Individuali Under 13, conclusi sabato scorso sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo.

La finalissima maschile di singolare, ha visto opposti Federico Garbero classifica 2.8, prima testa di serie del tabellone, tesserato per il TC Genova, e Carlo Paci, classifica 3.1, terza testa di serie, tesserato per il CT Zavaglia RA.

Dopo un primo set abbastanza equilibrato nei giochi iniziali ma con Garbero sempre avanti, nella seconda frazione Garbero ha cambiato marcia e nulla ha potuto Paci contro un avversario sempre molto concentrato e pronto a sfoderare colpi vincenti. Risultato finale Garbero batte Paci 6/4 6/1.

Nella finalissima del doppio, da una parte della rete, la coppia testa di serie nr.2, Luca Cosimi class.3.2, tesserato per il CTS Ostia Antica e Marco Meacci class.2.8, tesserato per il CT Pontedera, dall’altra parte della rete, la coppia outsider testa di serie nr.13 del tabellone, Mattia Cona class.3.3, tesserato per il TC Rungg BZ e Massimiliano Fucile class. 3.4, tesserato per il TC Vicenza.

Prima frazione di gioco a senso unico in favore del tandem Cosimi/Meacci che hanno concesso solamente un game alla coppia Cona/Fucile. Secondo set più combattuto e sostanzialmente molto equilibrato, complice probabilmente un leggero calo di concentrazione da parte della coppia Cosimi/Meacci, ma, come in molte altre occasioni, un break ha fatto la differenza. Risultato finale Cosimi/Meacci battono Cona/Fucile 6/1 7/5.

Lo Sporting Club Sassuolo, che ha ospitato questa edizione dei Campionati Italiani Under 13 maschili, ringrazia innanzitutto la Federtennis per l’opportunità concessa di organizzare un evento così importante, e tutti coloro che si sono impegnati per l’ottima riuscita. Il Giudice Arbitro Walter Naldoni, gli assistenti Tommaso Magri e Stefano Pedroni, tutti gli arbitri di sedia che si sono succeduti, il direttore del torneo Gianprimo Nicolini, la responsabile dell’ufficio giocatori Ilaria Pongiluppi e tutti i maestri del club che per una settimana ha gestito e coordinato oltre 100 giovani atleti.