XXXI Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia 8 e 9 settembre, Natalino Balasso legge Senofonte

XXXI Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia 8 e 9...

La XXXI edizione del Convegno nazionale dei dottorati in filosofia – organizzato dal 2013 dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia – si svolgerà il prossimo 8 e 9 settembre. Appuntamento unico in Italia, dopo due anni torna ad essere ospitato “in presenza” nella sede della Fondazione.

Il Convegno offre a dottorande e dottorandi provenienti dalle università di tutta Italia l’opportunità di discutere i propri progetti di ricerca con docenti specialisti dei loro temi e al tempo stesso di confrontarsi con colleghe e colleghi. Nelle undici sessioni in cui il Convegno è articolato, saranno affrontati una pluralità di argomenti, che spaziano dal pensiero antico al rapporto tra filosofia e politica nella modernità, dalla tradizione filosofica di età medievale alle questioni che caratterizzano la filosofia contemporanea.

Il Convegno quest’anno prevede anche un appuntamento teatrale con l’attore e scrittore Natalino Balasso la sera dell’8 settembre alle ore 21, presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo. Balasso terrà una lettura teatrale tratta da i Memorabili di Senofonte, L’amicizia e la via per la felicità. Senofonte racconta Socrate. Attraverso la narrazione degli episodi di vita di Socrate, nei “Memorabili” Senofonte contrappone la vita filosofica alla vita politica per proporre un insegnamento sull’amicizia e sulla felicità. Il reading è realizzato grazie al contributo di BPER Banca.

L’accesso alle sessioni e al reading teatrale è libero e gratuito.

Per informazioni: www.fondazionesancarlo.it – sas@fondazionesancarlo.it – tel. 059 421210