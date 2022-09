Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 7 settembre 2022

Pubblicità





















Nuvolosità variabile, in aumento nelle ore pomeridiane e associata a deboli piovaschi, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle aree di pianura; in serata residui piovaschi sulla fascia costiera e sui rilievi orientali.

Temperature minime attorno a 20 gradi, di qualche grado inferiori al di fuori dei principali centri urbani; massime in diminuzione sul settore occidentale, comprese tra i 27 gradi sulla fascia costiera e i 31 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli, a prevalente regime di brezza sulla fascia costiera e nelle aree vallive; nelle ore serali tenderanno a divenire settentrionali sulle aree di pianura e meridionali sui rilievi e sul mare; rinforzi di raffica in prossimità delle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento nelle ore serali fino a diventare mosso al largo.

(Arpae)