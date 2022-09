Partita una campagna di raccolta fondi per acquistare un nuovo gioco per il parco della Bertola a Formigine

Shine on Bertola: our re-generation

Pubblicità





















La riqualificazione di spazi e luoghi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di chi li vive è una scelta strategica dell’Amministrazione formiginese. Succederà presto, ad esempio, con l’affidamento della gestione della casetta presente all’interno dell’Oasi di Colombarone agli Scout, ed è successo in passato con la palazzina della Bertola.

Il percorso di rinascita, però, è solo a metà: il parco è ancora spoglio e necessita alcune migliorie. È per questo che il Comune di Formigine, insieme alle associazioni che più vivono quel luogo, Le Palafitte 2.0 e Flik Flak Asd, ha deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi “Abbiamo un cuore in Comune” promossa da Emil Banca, attraverso la piattaforma Idea Ginger.

La campagna si prefigge di raccogliere 5.000 euro per l’acquisto di un nuovo gioco da collocare nel parco, dove al momento è presente solo un’altalena e qualche gioco a molla. Tutti possono donare per diventare attori di questo progetto e costruire insieme il futuro dell’area. Il tipo di raccolta è “O tutto o niente!”: se la somma necessaria non dovesse essere raggiunta, il denaro verrà riconsegnato ai donatori.

Il progetto, denominato “Shine on Bertola: our re-generation”, verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza domenica 11 settembre alle 18.30 in occasione del Beer Bertola, la festa in programma nell’area di via Vedriani.

Per scoprire maggiori informazioni sul progetto e donare, è possibile visitare il sito ideaginger.it.