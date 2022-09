Caro-gas, la Delta Atletica avvisa: “Niente riscaldamento per la pista indoor”

Pubblicità





















Il caro gas spegne il riscaldamento della Delta Atletica, almeno per quanto riguarda la pista ‘coperta’ di via Nievo.

Salita, suo malgrado, agli onori della cronaca per il furto subito presso la sua sede una decina di giorni fa – sottratte maglie e medaglie – la società sassolese si appresta a cominciare la stagione affrontando anche il caro-bollette, e non senza avvisare i potenziali iscritti di quanto potrebbero trovarsi ad affrontare.

«Quasi sicuramente – il post del presidente del sodalizio sassolese, Daniele Morandi – questo inverno NON accenderemo il riscaldamento del tunnel coperto. Essendo la pista per due terzi semi-interrata, la temperatura interna non scenderà sotto ai 10/12 gradi. Accettabili per gli atleti. Questo per chiarire, prima che iscriviate i vostri ragazzi, come cercheremo di gestire l’aumento del gas, decuplicato rispetto a inizio 2021».