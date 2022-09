Italia del Futuro torna in campo con la festa della solidarietà

A cinque anni dalla sua nascita, cui seguì nel 2019 l’elezione del suo primo consigliere comunale a Maranello, Italia del Futuro continua a crescere e a sviluppare la propria identità politica. E in linea con le proprie prospettive, la stessa associazione politica amplia anche la Festa della Solidarietà, l’evento che più la rappresenta e che quest’anno si terrà dal 9 all’11 settembre presso la Bocciofila di Viale Verdi a Modena, accogliendo sempre più cittadini, liste civiche e comitati.

L’inaugurazione è fissata per Venerdì 9 settembre alle 18.30: per il taglio del nastro a fianco di Davide Nostrini, Presidente d’Italia del Futuro, saranno presenti il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e ai rappresentanti degli consiglio direttivo e delle liste civiche coinvolte.

“L’impegno preso con la comunità cinque anni fa si rinnova ogni giorno -spiega Davide Nostrini – :essere un punto di riferimento per giovani, associazioni e professionisti è sempre stato il nostro obiettivo e oggi compiamo un altro passo avanti. Un impegno politico onesto e sincero è il servizio più grande per una comunità, ed è nostra intenzione tornare nei quartieri e nella società per ascoltarne i bisogni e studiare soluzioni attraverso le idee”.

Tra gli ospiti della kermesse, organizzata in collaborazione formale con Volt e la lista Forte Urbano, saranno molti volti noti della politica e della società civile. Venerdì pomeriggio alle 18.45 incontro tra il Sindaco Muzzarelli e gli imprenditori e le associazioni impegnate nella transizione ecologica, alla sera Enza Rando (Vice Presidente di Libera e candidata al senato), Andrea Bosi, Assessore alla legalità di Modena e Mariaelena Mililli, Vice-Sindaco di Maranello, dialogheranno insieme a Massimo Calzolari, fondatore di Avviso Pubblico, sul tema della legalità. Sabato pomeriggio alle 18.30 si parlerà invece di cultura e scuola, ospite a cena Stefano Vaccari, candidato alla camera, mentre alle 21 si terrà il dibattito tra i segretari e i candidati delle forze politiche alleate in regione ( Pd, Idf, Volt, Art1, SI, Verdi, Terzo Polo). La domenica spazio alle associazioni, alle 18 e 30 si terrà l’incontro “Impegnarsi per il prossimo” con Edoardo Patriarca, già senatore, portavoce del Forum del terzo settore e Presidente nazionale dell’Agesci, mentre la serata si concluderà con il dialogo tra alcune associazioni della provincia di Modena (Aiw, Frignaut, Porta Aperta e Asdre) insieme all’Assessore Andrea Bortolamasi.