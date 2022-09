Sabato 10 settembre inaugurazione del nido di Montese “Piccole Mani”

Pubblicità





















Domani alle ore 10 a Montese in via Lama, 99 inaugurerà il primo “nido” 0-3 del territorio. Si chiamerà “Piccole Mani” e ospiterà 8 bambini. Il modello è quello del PGE (Piccolo Gruppo Educativo) per venire incontro alle esigenze di flessibilità che il territorio montano richiede. Il progetto è frutto della collaborazione tra ASP Terre di Castelli, ideatore e gestore, ed il Comune.

In meno di 10 mesi si è passati dalla progettazione alla realizzazione. Domani all’inaugurazione con le istituzioni locali sarà presente il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Un momento di grande festa per un obbiettivo importante che permette alle famiglie che abitano in montagna di essere concretamente supportate. La cittadinanza è invitata.