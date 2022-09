Tennis in Piazza e biglietti per le scuole: la Coppa Davis a misura di bambini

Tennis in Piazza e biglietti per le scuole: la Coppa Davis a...

Cresce l’attesa per l’arrivo delle Davis Cup by Rakuten Finals a Bologna. A pochi giorni dall’inizio dello spettacolo all’Unipol Arena, parte un programma di iniziative della Federazione Italiana Tennis e del Comune di Bologna dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La principale si chiama “Tennis in Piazza” e prevede l’installazione di un campo da tennis in Piazza VIII Agosto, che da domenica 11 a martedì 13 settembre accoglierà tutti i ragazzi e ragazze che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. L’accesso al campo è libero e gli insegnanti e fiduciari dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” forniranno racchette, palline e consigli per i neo-praticanti.

Questi gli orari: domenica dalle 15 alle 19, lunedì dalle 9 alle 19 e martedì dalle 9 alle 13. I più fortunati potranno palleggiare o fare foto con i campioni della nazionale italiana, che faranno capolino tra una partita e l’altra.

Nel frattempo sono già 4.000 i biglietti richiesti dalle scuole della città metropolitana nell’ambito della promozione che la Federazione Italiana Tennis ha lanciato in collaborazione con il Comune di Bologna e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna.

Le partite per le quali gli studenti e i propri accompagnatori posso richiedere un ticket gratuito sono Argentina-Svezia (13 settembre), Croazia-Svezia (15 settembre), Argentina-Croazia (17 settembre). Le sfide prevedono due singolari e un doppio. L’orario di inizio è fissato alle 15.

Per le richieste bisogna compilare il seguente form:

https://form.jotform.com/221881124518050 entro e non oltre il 10 settembre.