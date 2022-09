Pubblicità





















I Vigili del fuoco sono intervenuti, ieri in serata, su due incendi. Il primo, alle 20.30, ha interessato l’isola ecologia a Botteghe di Albinea. Sul posto due le squadre impegnate per un paio d’ore. Non è stato possibile stabilire le cause.

Verso le ore 22.30 incendio di un appartamento a Reggio Emilia in via Rovani al civico 12. Cause probabilmente dovute al surriscaldamento della cappa della cucina. Diverse squadre impegnate. Nessuno ferito.