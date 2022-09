Le Forze dell’Ordine vigilano sulle diverse manifestazioni previste nel weekend a Reggio Emilia

Pubblicità





















Nel fine settimana appena trascorso numerose manifestazioni hanno interessato il centro cittadino di Reggio Emilia, e tutte hanno visto il coinvolgimento della Polizia di Stato, in concorso con le altre Forze dell’Ordine, al fine di garantire il tranquillo svolgimento della movida cittadina, senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, sono stati effettuati numerosi passaggi in Piazza Fontanesi e in Piazza Prampolini, che il sabato sera registrano un grande afflusso di persone, al fine di assicurare il pacifico godimento della movida e contrastare fenomeni di degrado. Sono state 83 le persone identificate, 36 quelle straniere.

In particolare, la Polizia di Stato, unitamente all’Arma dei Carabinieri e al Comando della Polizia Locale, è stata impegnata nella giornata di ieri, sabato 10 settembre, presso il centro commerciale “I Petali” dopo che su vari social media era stato annunciato un raduno di giovani concomitante a un evento promozionale della catena di ristorazione. Nonostante il raduno non abbia avuto luogo, sono stati comunque garantiti idonei servizi al fine di rassicurare la cittadinanza, in generale, e i fruitori del centro commerciale “I Petali”.

Nel corso della mattinata di ieri, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un Bar del Centro, al fine di allontanare un avventore molesto nei confronti del proprietario e degli altri clienti.

Nel pomeriggio, una pattuglia della Squadra Volante, unitamente a una pattuglia della Polizia Locale, è intervenuta in zona Stazione Storica, su segnalazione dei residenti, circa alcuni giovani che bivaccano in strada. Giunte immediatamente sul posto le pattuglie rintracciavano due uomini intenti a bere due birre in violazione delle ordinanze sindacali che prevedono il divieto di bevande alcoliche da asporto in alcune zone della città. I due uomini sono stati multati e allontanati.

Durante la notte, un’altra pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in zona Centro su segnalazione dei residenti per alcuni giovani che urlavano in strada disturbando il riposo notturno. L’arrivo tempestivo della Volante è stato sufficiente a mettere in fuga i giovani e ripristinare la quiete notturna. In ogni caso sono stati effettuati successivi passaggi in quella zona al fine di mantenere la tranquillità.

In tarda notte, una pattuglia è intervenuta in Piazza Fontanesi per segnalazione di un soggetto molesto con musica alta. Giunti sul posto, gli operatori della Polizia di Stato identificavano l’uomo in evidente stato di ubriachezza. Per questo motivo, gli è stato contestato l’illecito amministrativo (di cui all’art. 688 del codice penale – depenalizzato dall’art. 54 del D.Lgs. 507/1999) ed è stato allontanato.