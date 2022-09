Meloni “Il Pnrr è una grande occasione, ma va modificato”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Pnrr è una grande occasione e non va sprecata. Occorre accelerarne l’attuazione, perchè molti interventi sono in ritardo. E’ lo stesso ministro dell’Economia Franco a dirlo: dei circa 15 miliardi che dovevano essere spesi al 31 dicembre 2021 ne sono stati spesi poco più di 5, molti dei quali su progetti già in corso e rifinanziati. Poi è necessario portare avanti un suo mirato aggiornamento, rimodulando le risorse italiane del Fondo complementare e proponendo alla Commissione Ue di sostenere modifiche specifiche nell’ambito di quanto previsto dal regolamento Ue”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal quotidiano della Cei, Avvenire. Nella stessa intervista, Meloni ha sottolineato l’importanza della natalità per il futuro del Paese. “E’ il primo punto del nostro programma perchè se non torniamo, come dice il presidente dell’Istat Blangiardo, a produrre ‘Pil demograficò l’Italia è destinata a scomparire. Serve un piano imponente, anche sul fronte culturale, per riscoprire la bellezza della genitorialità. Tante le cose da fare: progressiva introduzione del quoziente familiare, aumento dell’assegno unico e universale, riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti per la prima infanzia, incentivi alle aziende che assumono neomamme, sostegno ai Comuni per aiutarli ad assicurare asili nido gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici. Vogliamo poi che le famiglie con disabili possano contare su sostegni concreti, anche aumentando la quota deducibile dalle tasse per le spese sostenute dalle famiglie per l’impiego di badanti per persone non autosufficienti” spiega Giorgia Meloni. A proposito, invece, del post voto, la leader di Fdi ha assicurato: “Non faremo governi arcobaleno”. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it