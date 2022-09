Chiusura straordinaria Centro di raccolta di Botteghe-Albinea

Pubblicità





















Il Centro di Raccolta rifiuti di via Varisco, nel comune di Albinea (Zona artigianale Botteghe), rimarrà chiuso fino a giovedì 15 settembre compreso, per permettere il completamento delle operazioni di pulizia e ripristino rese necessarie dopo l’incendio che ha coinvolto la struttura lo scorso 9 settembre.

Gli utenti potranno recarsi negli altri Centri di Raccolta presenti sul territorio: in particolare quello presente in via Falcona (località Borzano-Albinea) nei prossimi giorni sarà aperto al mattino e al pomeriggio, con orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00.