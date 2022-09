Lunedì 19 a Casalgrande serata di presentazione del corso di Primo Soccorso EMA

Pubblicità





















Si terrà lunedì 19 settembre 2022 alle ore 20.30, presso la sala “Gino Strada” in Piazza Ruffilli n. 1 a Casalgrande, la serata di presentazione del 22° Corso di Primo Soccorso per la

Cittadinanza organizzato dalla Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze ODV.

Durante la serata verrà illustrato il programma del corso, completamente gratuito, rivolto a

tutta la cittadinanza. Tra gli obiettivi che EMA persegue nelle sue attività ci sono da sempre la sensibilizzazione e la formazione della popolazione sulle tematiche e sulle manovre di primo soccorso.

“Crediamo fortemente che la buona riuscita di un intervento di soccorso parta da quello che

ognuno di noi può fare nell’immediato, durante l’attesa dell’ambulanza” con queste parole

Massimiliano Pistoni, Responsabile della Formazione di EMA, spiega la nascita dello slogan

“Fallo per te… fallo per gli altri!”, un motto che “racchiude alla perfezione l’importanza di

saper intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Vediamo davvero la differenza

quando arriviamo in ambulanza e sul posto c’è un famigliare, un conoscente o un amico,

preparato… “.

Non di ultima importanza la possibilità, solo per chi fosse interessato, di entrare a far parte del corpo volontari EMA. “Una realtà come la nostra vive di volontariato” spiega il Presidente Giuseppe Macaluso, che aggiunge “siamo prima di tutto un gruppo di amici, una grande famiglia, che dedica il proprio tempo libero, senza alcun obbligo, per aiutare gli altri. EMA non è solo emergenza-urgenza, anzi: svolgiamo tantissimi servizi che richiedono un impegno sia formativo che di disponibilità molto ridotto, anche di solo alcune ore…”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede al numero 0522.771277 o scrivere una mail a segreteria@emilia-ambulanze.it