Da giovedì 15 in vigore gli orari invernali dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino reggiano

Da giovedì 15 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, entreranno in vigore gli orari invernali dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino reggiano che rimarranno validi fino a mercoledì 7 giugno 2023.

Durante tale periodo si osserverà la consueta interruzione del servizio per il periodo delle vacanze scolastiche (dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 e dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023); altresì, si osserverà l’interruzione nelle giornate di martedì 2 novembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023.

Nei periodi sopra indicati sarà, comunque, previsto il servizio ridotto di vacanza scolastica.

Agenzia comunica che sono state accolte le esigenze emerse dal Tavolo Trasporti – Scuole, pertanto saranno attivi nuovi collegamenti dai distretti scolastici di Montecchio e Scandiano, oltre che mantenuti alcuni collegamenti inseriti durante la fase emergenziale, in particolare il servizio diretto dalla zona montana verso il polo scolastico di via Rosselli, il servizio rivolto agli studenti provenienti dal polo scolastico di Sassuolo e diretti a Salvaterra, nonché nuovi collegamenti a servizio delle scuole secondarie di primo grado delle zone di Villa Minozzo e Canossa.

Per quanto concerne il servizio urbano, viene potenziata la linea n. 11 a servizio dell’abitato di Gavassa e della zona del Tecnopolo e attivata una nuova corsa sulla linea urbana n. 13 dall’abitato di SESSO a servizio degli studenti diretti in centro e ai poli sud della città; inoltre viene confermato il potenziamento della linea minibù H con il collegamento al nuovo parcheggio scambiatore posto in via Luxemburg.

Informiamo inoltre che rimarrà attivo per tutto il mese di settembre il servizio straordinario Bismantino, che collega il parcheggio scambiatore di Piazzale Collodi con la Pietra di Bismantova e il centro di Castelnovo né Monti.

Si precisa infine che, per i passeggeri del trasporto pubblico, è ancora in vigore l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 a bordo dei bus. Inoltre, preme evidenziare che il comportamento pienamente responsabile degli utenti, il rispetto delle prescrizioni vigenti e la collaborazione con il personale del gestore SETA, costituiscono requisiti essenziali per garantire il regolare svolgimento e la sicurezza del servizio.

I nuovi orari sono consultabili e scaricabili sul sito www.setaweb.it (cliccare su “Reggio Emilia”); informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richiesti al numero 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058 (i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00) – Servizio Informazioni di SETA.

L’aggiornamento delle tabelle alle fermate sarà, come di consueto, effettuato e completato nei giorni immediatamente precedenti/successivi l’entrata in vigore del servizio invernale.

Ricordiamo che l’avvio dell’orario invernale tiene conto dell’articolazione degli orari definitivi degli istituti scolastici. In caso di adozione di orari ridotti, ovvero provvisori da parte degli stessi istituti, si potrebbero determinare temporanei disallineamenti fra l’orario scolastico e gli orari programmati delle corse, con conseguenze sulla regolare fruizione del servizio, destinate ad esaurirsi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni.