Distretti commerciali come strumento per valorizzare e rigenerare il territorio. Evento Lapam giovedì 15 a Vignola

Distretti commerciali come strumento per valorizzare e rigenerare il territorio. Evento Lapam...

Pubblicità





















Nel dibattito quotidiano si parla un po’ ovunque di sicurezza, degrado e problemi sociali. In particolare, droga e baby gang hanno reso alcune zone delle nostre città poco appetibili per molti cittadini. Tuttavia, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, abbiamo un’arma molto potente: le attività commerciali. Per approfondire il tema, Lapam propone un evento aperto al pubblico giovedì 15 settembre alle ore 16 presso il Teatro Fabbri di Vignola con una tavola rotonda ricca di esponenti delle amministrazioni locali e delle associazioni del territorio.

Le attività commerciali rappresentano da sempre un fattore di aggregazione: bar, ristoranti, pub e negozi hanno una capacità innata di attirare persone, aiutando così a limitare le possibili criticità. Alcune regioni italiane, come ad esempio il Veneto, hanno studiato dei programmi per promuovere i distretti commerciali. Concentrandosi sulle possibilità di rigenerazione del tessuto urbano, di miglioramento delle relazioni tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, e di costruzione delle cosiddette Smart Cities, città connesse e vitali ormai diffuse in Europa, si possono ottenere risultati eccezionali.

L’evento si aprirà con i saluti del sindaco di Vignola Emilia Muratori e del presidente generale di Lapam Gilberto Luppi. In seguito, si aprirà una tavola rotonda con Andrea Corsini, assessore della Regione Emilia-Romagna al commercio, Luca Tamini, professore di Urbanistica presso il Politecnico di Milano, Oliviero Cresta, manager esperto in distretti commerciali, Elena Franco, architetto ed esperta di politiche territoriali, e Cinzia Ligabue, presidente di Licom. Il focus sarà la comprensione di come i distretti commerciali possano aiutare anche i nostri territori a rinascere.

L’evento sarà ad ingresso gratuito previa prenotazione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni www.lapam.eu.