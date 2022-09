Il Puv di Vignola torna nella sede di Brodano, i nuovi appuntamenti dal 20 settembre

Pubblicità





















Da domani, mercoledì 14 settembre, cesserà l’attività vaccinale presso la sede del Puv alla Casa del Pescatore in via Agnini 533. A partire da martedì 20 settembre il Punto vaccinale tornerà a pieno regime nella sede di Brodano, dietro la chiesa parrocchiale. La scelta di interrompere le somministrazioni dei vaccini nella giornata odierna è legata all’esaurimento degli appuntamenti inviati per la quarta dose e alla necessità di garantire i giorni necessari al trasferimento. Le nuove convocazioni sono già state programmate per il 20 settembre quando il Puv del Distretto vignolese riprenderà a regime nella sede originaria attivata all’inizio della campagna vaccinale Covid nel 2021.

“Con questo trasloco colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale, i tecnici e le forze dell’ordine per la grande disponibilità e collaborazione, ringrazio gli amministratori della Società Pesca Sportiva Vignolese, che ci hanno ospitato negli ultimi mesi – dichiara la Direttrice del Distretto Sanitario di Vignola, Federica Casoni -. Colgo l’occasione per ringraziare anche la Parrocchia di Brodano che si è resa nuovamente disponibile ad accogliere il Punto Vaccinale. In ultimo, ma non meno importante, rivolgo il mio grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari e amministrativi che quotidianamente continuano ad impegnarsi e a prestare servizio presso il Puv seguendolo negli spostamenti degli ultimi mesi”.

Indirizzi e sedi dei Puv della provincia sono disponibili all’indirizzo: www.ausl.mo.it/punti-vaccinali-sedi