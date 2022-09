La Polizia di Stato arresta il presunto responsabile di una violenza sessuale commessa a Bologna

Pubblicità





















Gli agenti del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della locale Questura, hanno arrestato un cittadino senegalese ritenuto responsabile di volenza sessuale ai danni di una ragazza. In particolare, la giovane, a Bologna in compagnia di un’amica, dopo aver trascorso la giornata nel centro cittadino, ha deciso di trascorre la notte dormendo in macchina insieme all’amica in attesa dell’alba per fare ritorno nella città di origine.

Una volta risvegliatasi in piena notte, essendosi accorta di essere da sola a bordo del veicolo, si è diretta a piedi verso la stazione ferroviaria nella speranza di ritrovare la concittadina; lungo il tragitto ha incontrato un uomo che si è offerto di accompagnarla verso lo scalo per poi, in realtà, condurla in un parco cittadino dove l’avrebbe sottoposta a violenza sessuale.

Successivamente la ragazza è riuscita a raggiungere la stazione centrale riuscendo a trovare l’amica alla quale raccontava la violenza subìta poco prima. Entrambe si sono recate negli uffici della Polizia Ferroviaria dove hanno denunciato l’accaduto.

Le immediate indagini effettuate, anche con l’ausilio delle immagini registrate da varie telecamere presenti sul percorso indicato dalla giovane, hanno permesso di identificare il presunto autore della violenza che, nel corso della mattinata, è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria, tratto in arresto e condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.