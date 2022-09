Proseguono i controlli dei Carabinieri in tema di sicurezza stradale. Alcuni automobilisti denunciati

Proseguono i controlli dei Carabinieri in tema di sicurezza stradale. Alcuni automobilisti...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono nella campagna di controllo alla circolazione stradale, sanzionando le condotte più pericolose per la sicurezza degli utenti della strada.

Tra le condotte di guida più gravi rilevate domenica dai militari dell’Arma, vi è stata quella di un 51enne, sorpreso in nottata, a Sassuolo, da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, alla guida dell’autovettura sotto l’influenza dell’alcool: aveva un tasso alcolemico quasi triplo rispetto al limite consentito.

Nelle prime ore del mattino, un altro conducente di veicolo, 24enne, è stato controllato e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per analoga violazione, avendo accertato un tasso alcolemico superiore a quello previsto. In entrambi i casi, è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Nelle prime ore del mattino, inoltre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 19enne, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, essendo risultato, dalle analisi, positivo ai cannabinoidi.