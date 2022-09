Evento dedicato alla cultura underground e hip hop sabato 17 settembre al Parco Pineta

Pubblicità





















Appuntamento musicale d’eccezione quello in programma sabato, 17 settembre, a Casina: al Parco Pineta arriva Inoki Ness, rapper e produttore discografico italiano, uno degli esponenti più rappresentativi l’underground hip hop a livello nazionale. Inoki sarà l’ospite d’eccezione della prima edizione dell’evento Casina Underground, organizzato dal Comune di Casina (Assessorato alle Politiche giovanili) in collaborazione con l’Associazione culturale Effetto Notte, altre associazioni locali (Joy Dance ADS, Casina on the Sound, Skate-Shop USAIR Sassuolo) e un gruppo di giovani del paese.

Una giornata ricchissima di proposte, che intende valorizzare varie forme di espressione molto vicine ai giovani: musica e ballo hip-hop, breakdance, freestyle, beatbox e rap. Il programma infatti prevede attività fin dalle 14.30, in particolare una serie di workshop gratuiti (iscrizioni ai numeri 393 4825963 oppure 349 3950917) con esperti di queste discipline musicali e di danza che daranno indicazioni e consigli ai ragazzi che vi prenderanno parte. Alle 18.30 una esibizione di danza freestyle, e alle 21 uno show freestyle a cura della Strangerskills Crew.

Dalle 21.45 via alla musica live, con l’opening set di Flow Nasa, interessante trio reggiano che ha fatto molto successo su Spotify con diversi brani originali. Alle 22 sul palco salirà l’ospite d’onore della giornata: Inoki Ness, nome influente della scena rap italiana, bolognese, classe 1979, in grado di guadagnarsi successo e rispetto pur senza mai arrivare veramente al mainstream, prima di tutto per scelta artistica.

Dopo il live, la serata andrà avanti fino alle ore 2.00 con il Dj Set di Soul Dome Dj. Tutta la giornata, le esibizioni, i workshop saranno ad ingresso gratuito. Nella pineta di Casina sarà possibile trovare buon cibo al chiosco e bibite per tutti i gusti.

Maggiori informazioni su www.effettonotte.it.