L’Italbasket eliminata ai quarti di finale agli Europei

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia sfiora un’altra impresa agli Europei di basket, ma viene eliminata dalla Francia ai quarti di finale. Dopo aver battuto la Serbia, gli azzurri non riescono a ripetersi quando nell’ultimo quarto sembrava essersi concretizzata la definitiva rimonta. Gobert e compagni invece prolungano la gara ai supplementari, imponendosi per 93-85. Il solito Simone Fontecchio è l’MVP della sfida con 21 punti personali a referto. La Francia sfiderà la vincente tra la Polonia e la Slovenia in semifinale.

– foto LivePhotoSport –

