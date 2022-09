Trasporto scolastico, oltre 193 mila chilometri di corse in più per raggiungere gli istituti superiori bolognesi

In arrivo dalla Regione Emilia-Romagna risorse aggiuntive per potenziare il servizio della città metropolitana di Bologna

Trasporto scolastico, oltre 193 mila chilometri di corse in più per raggiungere...

Il trasporto pubblico per raggiungere gli istituti superiori dell’area metropolitana sarà potenziato con oltre 193 mila chilometri di corse bus in più all’anno: la Città metropolitana ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna risorse aggiuntive per finanziare le corse extra rispetto ai servizi già individuati. Si tratta di 200 mila euro per il periodo settembre-dicembre 2022, che diventeranno 500 mila euro l’anno a partire dal 2023. Si potrà così rispondere alle esigenze delle scuole superiori che per l’anno scolastico 2022-2023 hanno avuto un forte aumento di iscrizioni, oltre 1.500 a livello metropolitano.

Nel mese di luglio gli Istituti bolognesi hanno partecipato, fornendo informazioni riguardo a orari di ingresso e uscita e territori di provenienza di studenti e studentesse, all’indagine promossa dalla Città metropolitana al fine di supportare Tper ed SRM nella programmazione dei servizi per il nuovo anno scolastico 2022-2023 e definire le criticità, dovute in particolare all’aumento della popolazione studentesca e alla concomitante cessazione dei contributi statali legati all’emergenza sanitaria.

A inizio settembre, Città metropolitana, SRM e Tper hanno incontrato i dirigenti delle scuole superiori e i referenti dell’Ufficio scolastico regionale ambito di Bologna, per fare il punto della situazione in merito all’indagine condotta dalla Città metropolitana e alla programmazione oraria degli Istituti in vista del primo anno scolastico post pandemia. In questo scenario, si è reso necessario chiedere alla Regione Emilia-Romagna una integrazione di servizi e quindi contributi aggiuntivi.

In questa vicenda, la Città metropolitana ha svolto dunque un importante ruolo di coordinamento tra scuole, soggetti pubblici e fornitori di servizi, un modello di relazione valido e adattabile anche ad altri ambiti della scuola.