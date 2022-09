Pubblicità





















Forti folate di vento hanno sferzato la provincia nella fascia dei comuni di Castelfranco Emilia, Vignola, Savignano sul Panaro. Una decina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, prevalentemente per alberi abbattuti. Situazione più grave a Savignano dove, su via Claudia, un grosso albero divelto ha colpito un fabbricato commerciale. Al momento non si segnalano feriti.