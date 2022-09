Maranello, lavori conclusi alle medie ‘Ferrari’: scuole con potenziale antisismico al 100%

Pubblicità





















Presso le scuole medie di Maranello si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di miglioramento antisismico relativi al primo stralcio, che ha interessato in particolare la parte dell’Istituto comprensivo Ferrari. Il secondo stralcio, altrettanto complesso, coinvolgerà le scuole ‘Galilei’ dell’Istituto comprensivo Stradi ed è previsto nell’estate del 2023, per non ostacolare il normale andamento delle lezioni e per evitare il ricorso a soluzioni esterne temporanee che causerebbero disagi anche alle famiglie degli alunni.

L’intervento che si è concluso nei giorni scorsi era finalizzato ad innalzare la classe di resistenza sismica dello stabile dall’attuale 70% ad una potenzialità del 100%, attraverso l’inserimento di giunti strutturali con funzione antisismica in diverse pareti e pavimentazioni dello stabile. Lo stesso edificio, pur senza aver subito modifiche negli spazi a disposizione e nelle linee architettoniche, è ora suddiviso in più blocchi, in modo che possano ‘assorbire’ separatamente eventuali sollecitazioni sismiche orizzontali con una maggiore efficacia, data dalla nuova flessibilità di cui sarà stata dotata la struttura.

I costi complessivi dell’operazione ammontano a 759mila euro, di cui 531mila finanziati da un bando del Ministero dell’Istruzione che ha premiato la qualità del progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Maranello.