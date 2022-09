Proseguono le attività del FabLab Junior a Casa Corsini

Pubblicità





















Ancora prenotabili i laboratori gratuiti ‘Steam Education’ del FabLab Junior, sostenuti da Fondazione Modena e il Comune di Fiorano Modenese, dedicati a bambini dai 6 agli 11 anni, tutti alle ore 17.

Le attività si svolgono presso la struttura di Casa Corsini, spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. Iscrizione obbligatoria tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it dati i posti limitati.

Ecco il programma degli ultimi appuntamenti di settembre:

Martedì 20, ore 17.00, “Dna, Rna… eliche GENIali”. Un pomeriggio scientifico per fare esperimenti ed estrarre il DNA della frutta! (10-14 anni) SPECIALE DI DUE ORE!

Giovedì 22, ore 17.00, “Nature Craft”. Costruzioni creative con materiali naturali e riciclati (10-14 anni)

Mercoledì 28 ore 17.00 Bottle Planter Giochiamo con la scienza per capire come da un seme può nascere una pianta! (6-9 anni).