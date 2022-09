Maranello, denunciate due persone con coltelli a serramanico in tasca

Pubblicità





















I Carabinieri del Comando Stazione di Maranello, nel corso dei servizi notturni eseguiti nel centro abitato, hanno fermato e controllato due persone, un 30enne e un 38enne, risultate in possesso di due coltelli a serramanico ciascuno. I coltelli sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il più grande dei due, che è risultato avere in tasca anche una dose di hashish, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.

Tale servizio rientra nella più ampia attività di controllo, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena nei 47 comuni della provincia ed attuata attraverso i 41 presidi dell’Arma – Tenenze e Stazioni – coordinati, a livello locale, dalle quattro Compagnie (Modena – Carpi – Sassuolo e Pavullo nel Frignano), con lo scopo di prevenire e contrastare reati di strada, contro la persona e il patrimonio, oltreché in tema di sostanze stupefacenti.