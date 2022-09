Montecchio, firmato accordo per completare la Tangenziale

Pubblicità





















Un altro, importante passo in avanti per il completamento della Tangenziale di Montecchio è stato compiuto grazie all’accordo di programma firmato oggi a Palazzo Allende dal presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, insieme al dirigente del Servizio Infrastrutture Valerio Bussei, e dal sindaco di Montecchio Emilia Fausto Torelli, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Ghirelli. Oggetto del documento – che riprende e rafforza la dichiarazione congiunta di impegno reciproco sottoscritta dai due enti nel 2019 – è la realizzazione di una bretella che dalla Sp 12 per San Polo arrivi fino al ponte del Tricolore sull’Enza della Sp 28, due strade interessate da elevati flussi di veicoli che attraversano il centro abitato di Montecchio provocando significative criticità dovute all’eccessiva velocità e alla presenza di intersezioni e accessi collocati a distanza ravvicinata.

Dopo la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto dal precedente accordo, grazie alla firma di oggi la previsione di spesa per quest’opera potrà dunque essere inserita nella programmazione dei lavori pubblici della Provincia. Potranno, inoltre, essere attivate tutte le procedure di verifica degli impatti ambientali, mentre proseguirà l’impegno a reperire tutte le risorse necessarie – tramite Regione, Stato e fondi europei – indispensabili vista l’importanza e la portata economica dell’opera.

Il progetto preliminare della bretella, effettuato dallo studio Gasparini associati su incarico del Comune, prevede un chilometro e mezzo di strada che costeggiando l’Enza da Cà Longa, nei pressi dell’intersezione tra Tangenziale e Sp 12, porti fino alla Sp 28 per Parma, poco prima del ponte del Tricolore al confine con Montechiarugolo: un’opera particolarmente importante perché ridurrebbe sensibilmente il traffico, soprattutto quello pesante, che oggi attraversa il centro di Montecchio, garantendo spostamenti più veloci e sicuri in tutta la Val d’Enza. Aggirando il nucleo urbano di Montecchio, la bretella decongestionerà dal traffico le zone edificate, portando benefici in termini di riduzione di inquinamento e rumore in particolare nel tratto caratterizzato da insediamenti residenziali.