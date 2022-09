A Fiorano un corso per far nascere una nuova generazione d’attori

Sostenuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso la Legge 14 e dal Comune di Fiorano Modenese, il corso di teatro professionalizzante per giovani aspiranti attori dai 14 ai 20 anni, organizzato da Quinta Parete è una proposta unica per tutto il Distretto Ceramico, che per il secondo anno si rinnova a Fiorano.

Per partecipare occorre sostenere e inviare alla segreteria dell’associazione Quinta Parete (segreteria@quintaparete.org) una lettera motivazionale entro il 21 settembre e sostenere un colloquio. Il corso partirà a fine di settembre.

Quinta Parete, associazione riconosciuta dal Ministero della Cultura, che da più di 10 anni è un riferimento per tutta la comunità per il settore di formazione teatrale, ha deciso di portare a Fiorano Modenese, per il secondo anno, questo progetto volto ad indirizzare i giovani ad intraprendere, dopo le scuole superiori, un percorso accademico per imparare la professione dell’attore.

Un modo per investire sui giovani, per formarli artisticamente e culturalmente. Uno spazio in cui potersi mettere alla prova, incontrare professionisti ed approcciarsi ad un percorso professionale.

Grazie al contributo della Regione quest’anno sarà attivata anche una borsa di studio per partecipare al corso. Il costo sarà calmierato, per poter dare respiro a questa nuova proposta dando così l’opportunità di poter formare una nuova generazione di artisti ed operatori culturali.

Il corso sarà condotto, per quanto riguarda la parte tecnica da Matteo Carnevali e Clelia Cicero. La regia dei due spettacoli, che saranno replicati più volte nel corso dell’anno in vari teatri del Distretto, sarà curata da Mario Scandale e Gabriele Tesauri, registi rinomati su tutto il panorama nazionale, vincitori dei diversi premi, insegnanti rispettivamente dell’Accademia Silvio D’Amico e della Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone.

“Siamo contenti di poter portare su questo territorio qualcosa che ancora non c’è, di offrire un’opportunità per quei ragazzi che hanno la vocazione dell’attore. – sottolinea Enrico Lombardi, direttore artistico del corso – Un’idea nata insieme ai giovani che per molti anni hanno frequentato i corsi di Quinta Parete e che hanno sentito il bisogno di approfondire e sviluppare competenze per prepararsi ad affrontare dei percorsi accademici. Un nuovo servizio che portiamo all’interno del distretto per i più giovani che dovrebbero altrimenti spostarsi per poter accedere a corsi di questo tipo.”