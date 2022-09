Trasporti scolastici a Sassuolo, a breve orari regolari e definitivi

Pubblicità





















I trasporti scolastici sono partiti regolarmente giovedì 15 per tutte le scuole elementari del territorio sassolese e non sono state rilevate lamentele e/o criticità.

Lunedì 19 partono tutte le tratte riferite alle scuole medie e tutti gli alunni iscritti al servizio saranno portati e ritirati presso le scuole di appartenenza.

Alcuni orari purtroppo, causa difficoltà organizzative iniziali del consorzio vincitore del nuovo appalto, dovranno essere a brevissimo regolarizzati e in particolare per il rientro della linea” dalle Ruini verso San Michele”.

In questa linea per alcuni giorni della prossima settimana e in via del tutto provvisoria, il trasporto di rientro, come da precise indicazioni da parte della dirigenza del IC 3, verrà organizzato in ritardo sull’orario di uscita per evitare che si perdano tempi di lezione per gli studenti, scartando la possibilità di anticipare l’uscita, altra opzione inizialmente scelta dalla scuola.

L’ amministrazione ha naturalmente accolto questa richiesta della scuola e per evitare ulteriori preoccupazione alle famiglie provvederà con proprio personale a farsi carico della vigilanza degli alunni fino all’arrivo del trasporto per il rientro.

Lunedì 19 settembre continueranno i contatti diretti con il consorzio che gestisce l’appalto affiche’, come previsto e promesso, si organizzi per superare tutte le problematiche iniziali e proceda assolutamente e molto celermente, come peraltro dovuto ,alla regolarizzazione di tutti i trasporti previsti dall’appalto.

Sarà nostro impegno informare puntualmente scuole e famiglia sulla partenza regolare degli orari definitivi, che si prevede già a partire dalla metà della settimana prossima.

Si comunica inoltre che gli uffici dell’assessorato all’istruzione restano a disposizione per ogni chiarimento in merito.