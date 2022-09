I Carabinieri intervengono per una lite. Due persone denunciate a Carpi

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti nel centro urbano per una segnalata lite tra due persone. I militari, giunti sul posto, dopo aver identificato le parti, due uomini di 30 e 45anni, hanno ricostruito i fatti procedendo per entrambi alla denuncia alla Procura della Repubblica di Modena.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, il 30enne, avrebbe strattonato l’altro uomo impossessandosi di alcuni suoi effetti personali, peraltro quale custode giudiziale dell’autovettura della controparte, già sottoposta a sequestro amministrativo nel febbraio 2022 poiché sorpresa in circolazione sprovvista di copertura assicurativa, ne aveva violato i sigilli rimuovendola dal luogo di custodia. Al giovane sono stati contestati i reati di rapina e violazione di sigilli mentre il 45enne, trovato in possesso di un documento d’identità intestato ad altra persona e risultato rubato nel 2015, è stato deferito per ricettazione.