Poesie per Pasolini, la raccolta curata da Roberto Galaverni per Mondadori presentata a Castelnuovo Rangone

Poesie per Pasolini, la raccolta curata da Roberto Galaverni per Mondadori presentata...

Pubblicità





















Nessun poeta contemporaneo è stato cantato in versi quanto Pier Paolo Pasolini, tra omaggi, critiche, dialoghi, liti, celebrazioni. Martedì 20 settembre alle 21.00, a Castelnuovo Rangone (via Roma), Roberto Galaverni presenterà PPP. Poesie per Pasolini, il volume da lui curato per Mondadori che riunisce più di 50 poeti che hanno scritto del “poeta delle Ceneri”, che ha costituito una fonte straordinariamente feconda d’ispirazione poetica. Ma dire la propria su Pasolini – e non fa differenza se per incensarlo o metterlo al muro – per molti ha significato e tuttora significa dire la propria anche sulla poesia in quanto tale, esplorare la tensione tra parole e cose, tra forma e vita, tra discorso e azione, tra il poeta e la poesia.

Letture di Donatella Allegro e Andrea Santonastaso arricchiranno la serata, insieme agli interventi musicali di Stefano Maffizzoni (flauto) e Ludovico Armellini (violoncello).

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso l’Auditorium Bavieri, Piazza Brodolini, presso la scuola media Leopardi.

Roberto Galaverni, critico letterario, è critico di poesia per il Corriere della Sera e La Lettura. È collaboratore dei programmi di RadioTre Rai e della Radio Svizzera Italiana. Collabora con l’Università degli studi di Urbino e con l’Università di Bologna, dove è tra i soci fondatori e consigliere del Centro di poesia contemporanea.

Donatella Allegro, attrice e regista teatrale bolognese che ha collaborato con la Compagnia del Teatro dell’Argine e con ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione, oltre a realizzare numerose produzioni che affrontano temi di genere e di rilevanza sociale.

Andrea Santonastaso (Bologna, 1967), vignolese di adozione, è attore, comico e conduttore radiofonico. Ha alle spalle una lunga carriera tra fiction, cinema, teatro e radio, sperimentando i linguaggi più disparati. È direttore artistico della scuola di Teatro di Vignola.

Stefano Maffizzoni (Roma, 1973) si è diplomato con il massimo dei voti a soli 16 anni perfezionandosi con eccellenti maestri in prestigiose Accademie (Accademia Chigiana di Siena, International Sommerakademie Mozarteum Salzburg, Hochschule di Vienna). In veste di solista ha suonato con numerose orchestre e ha tenuto concerti in tutto il mondo.

Ludovico Armellini a 18 anni si diploma in violoncello al Conservatorio Cesare Pollini di Padova e, nel 2015, ottiene il diploma di perfezionamento all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tiene concerti come solista e in duo con la sorella gemella Leonora, pianista di fama mondiale. In qualità di solista è risultato vincitore in vari concorsi nazionali e internazionali.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it