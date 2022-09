Pubblicità





















Sereno o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 12 e 15 gradi. Massime stazionarie o in locale flessione con valori attorno a 22/23 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi dalla sera/notte su aree costiere e sul mare. Mare tra mosso e poco mosso in giornata con moto ondoso in aumento nella sera/notte.

(Arpae)