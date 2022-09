Riapre al pubblico a Bologna la biblioteca Tassinari Clò

Pubblicità





















Ha riaperto questa mattina al pubblico la biblioteca Oriano Tassinari Clò, situata all’interno del parco di Villa Spada, a conclusione dei lavori di miglioramento energetico, consolidamento strutturale dell’edificio in funzione antisismica e adeguamento degli impianti.

Sono anche stati inaugurati alcuni nuovi spazi, uno dedicato a bambini e bambine, uno ai giovani adulti e un altro alla consultazione delle riviste. La sala dedicata ai più piccoli è stata completamente rinnovata negli arredi per renderla più spaziosa e accogliente. All’ingresso della biblioteca è stato allestito un nuovo spazio per accogliere i ragazzi dai 14 ai 18 anni e che può anche ospitare corsi e attività rivolte a questa fascia di età. Nei pressi dell’area ristoro è stato predisposto un punto lettura dove consultare le riviste e la sezione di storia locale.

Gli interventi hanno riguardato anche la grande sala studio al primo piano dove è stata potenziata la copertura wifi; è stato installato un nuovo impianto di condizionamento e di riscaldamento; tutti i tavoli sono stati dotati di colonnine per agevolare l’uso di dispositivi portatili; sono stati cambiati gli infissi per migliorare l’isolamento termico.

Nei mesi di chiusura il catalogo della biblioteca si è arricchito, le novità sono già consultabili on line: https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do?pb=UBOVS

A breve riprenderanno tutte le attività in sede, le prime iniziative sono previste già a partire da questa settimana.

Martedì 20 settembre alle 18 ci sarà evento conclusivo de Il Mistero delle Case di Libri, la serie di cinquanta appuntamenti con letture animate a cura di Fantateatro, realizzata grazie al contributo del Comune di Bologna – Settore Cultura, con la collaborazione del Settore Biblioteche. Alla festa saranno presenti tutti gli attori che hanno messo in scena gli spettacoli ma soprattutto il protagonista, l’Ispettore Topparelli! Sarà proprio lui, infatti, a consegnare il premio ai vincitori (ovvero coloro che avranno completato il Libretto delle Missioni e raccolto i cinque segnalibri prendendo in prestito libri nelle biblioteche di pubblica lettura della città): le Spille dell’Ispettore e i due biglietti per uno spettacolo di Fantateatro della stagione 2022/23. Prima della premiazione verrà letto il libro vincitore del premio Andersen 2022 per la fascia 0-6, Il mondo a testa in giù di Mario Ramos (Babalibri).

Sabato 24 settembre sarà invece la volta della premiazione del concorso letterario SaragozzArte 2022 e verrà inaugurata la mostra dedicata agli artisti del Quartiere Porto-Saragozza. Alle 15.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra d’arte. La mostra sarà poi visitabile fino a sabato 8 ottobre. Alle 16.30 la premiazione dei racconti vincitori del bando letterario.

I lavori

Gli interventi presso la Biblioteca Oriano Tassinari Clò sono stati finanziati tramite il PON Metro | Programma operativo nazionale Città metropolitane 2014-2020, e hanno avuto l’obiettivo di riqualificare e recuperare gli spazi comuni dell’immobile per favorire e promuovere attività di inclusione e innovazione sociale.

In particolare, sono stati eseguiti interventi per aumentare la sicurezza strutturale preesistente della costruzione, quali, tra gli altri:

la realizzazione di nuove porzioni murarie interne;

il consolidamento della fondazione esistente;

il rinforzo delle travi del solaio del primo piano.

Inoltre, vista la necessità di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, è stato necessario sostituire gli infissi, ormai degradati, con nuovi infissi che garantiscono un isolamento termico più efficace.

Il costo totale dell’intervento è stato di circa 400mila euro.

Info e contatti: biblioteca Oriano Tassinari Clò, Via di Casaglia 7, Bologna. Telefono: 051 2196535 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it – sito web: https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-oriano-tassinari-clo