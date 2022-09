Nell’ultima settimana si osserva un arresto del calo dei principali indicatori pandemici, ad eccezione dei ricoveri quotidiani che continuano a diminuire. Sono 49 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 19 settembre, negli ospedali modenesi.

ANDAMENTO GENERALE

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 19 settembre, per la provincia di Modena è di 280.654 (erano 279.612 lo scorso 12 settembre). Al 19 settembre in provincia di Modena sono accertati 1.310 (erano 1.309 il 12 settembre) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 19 settembre sono 49 (erano 55 il 12 settembre, -11%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 28 pazienti covid positivi in AOU, 5 all’Ospedale di Sassuolo e 16 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 19 settembre sono in isolamento 1.261 persone covid positive (erano 1.254 il 12 settembre).

Tasso di incidenza (settimana dal 12 al 18 settembre 2022)

Il tasso settimanale di incidenza è di 144 casi per 100.000 abitanti (-0,7% rispetto alla settimana precedente).

Vaccinazioni anti-Covid

Al 19 settembre sono state somministrate complessivamente 1.777.977 dosi di vaccino, di cui 599.706 prime dosi, 569.784 seconde dosi, 501.189 dosi addizionali e primi richiami (booster), 107.298 secondi richiami (second booster).

Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.