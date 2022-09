Trasporti scolastici, in risoluzione le problematiche di inizio scuola

Sono in risoluzione le problematiche iniziali dei trasporti scolastici. Giovedì 22 settembre sarà ripristinato il normale trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado F. Ruini per il tragitto scuola/casa, che partirà regolarmente alle ore 13.55 al termine delle attività scolastiche.

Da lunedì 26 settembre entrerà in vigore il normale orario di trasporto scolastico per tutte le tratte e per tutte le scuole di Sassuolo.

In arrivo alle famiglie, tramite le scuole, gli orari definitivi per tutte le tratte.