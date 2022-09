Cervia – Mentre la Romagna vede arrivare gli specialisti del salvamento per il mondiale lifesaving con i master impegnati e con le nazionali, lo scorso week end l’Adriatico è stato solcato dai triatleti impegnati nell’ironman 70.3 valido come tappa italiana del circuito internazionale.

Il 70.3 che prevede le distanze di 1.900 metri a nuoto, 90 km in bici e 21,097 km di corsa (cioè la classica mezza maratona) hanno visto i successi assoluti parlare tedesco nella prova maschile con Nils Huckschlag vincitore in 3h56’29” e con l’azzurra Maria Casciotti in quella femminile concludendo la sua prova in 4h 17’51”.

Finisher in 259.ma posizione assoluta e 2° nella classifica paralimpica, Andrea Meschiari, classe 1982 nativo di Sassuolo, porta a termine il primo mezzo ironman della sua vita in 4h43’28” ringraziando tutti i preparatori e chi lo ha supportato nell’impresa.