Il nuovo anno educativo a Modena è accompagnato da una serie di iniziative rivolte a bambini, famiglie, educatori e insegnanti targate “Modena 0-6 Costruire Futuro”, frutto del coinvolgimento e del lavoro di rete di attori diversi del sistema integrato.

Sabato 24 settembre l’appuntamento è con “Sassi e Passi”, laboratorio itinerante all’aperto per famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Il ritrovo è alle 9,30 nel giardino del nido Gambero di via del Gambero 75 con il laboratorio di lettura di un albo illustrato “Petra, una storia sulla diversità e la fantasia” e il laboratorio pittorico “Petra si colora”. Presso il vicino Centro per le famiglie è prevista la merenda prima della passeggiata per il quartiere fino alla Casa dei Calzini Spaiati in via Monte Sabotino 97, punto d’arrivo dove è previsto un saluto e un momento di rilassamento.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Centro per le famiglie, Fondazione Cresciamo, Casa dei Calzini Spaiati, vedrà la partecipazione di Andrea Ceciliani professore al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Unibo, esperto di Outdoor Education che da anni collabora sul tema con il settore Servizi Educativi del Comune di Modena. Con i partecipanti Ceciliani parlerà dell’importanza di promuovere esperienze educative all’aperto in famiglia.

Per partecipare al laboratorio ogni bambino è invitato a portare un sasso da casa che diventerà la sua “Petra” durante le attività della giornata. La partecipazione è gratuita su prenotazione (https://forms.gle/Vm5s4C4JgNftVbVM7).