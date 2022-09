Sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratificata nel corso della serata, a partire dal settore occidentale. Temperature minime quasi stazionarie comprese tra 9 e 11 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; massime in lieve aumento comprese tra 21 e 23 gradi. Venti deboli variabili in pianura con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali, deboli da sud-ovest sui rilievi con rinforzi in serata. Mare mosso al mattino; poco mosso dalle ore pomeridiane.

(Arpae)