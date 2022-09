La ceramica del Gruppo Romani come narrazione materica del lifestyle contemporaneo a Cersaie, la principale fiera di settore in programma dal 26 al 30 settembre 2022, con le nuove collezioni dei brand Serenissima, Cercom, Cir Manifatture Ceramiche e Cerasarda.

Il percorso esposivo, all’interno del padiglione 29 di Bologna Fiere, esplora diverse sfaccettature di “Tiles for Life”, il messaggio che attraverso le comunicazioni aziendali già da tempo sottolinea aspetti come la sostenibilità, l’efficienza energetica, il basso impatto ambientale di una produzione ceramica responsabile come quella del Gruppo Romani.

Le nuove collezioni Serenissima introducono il tema degli spazi privati, la casa, valorizzando l’applicazione del gres porcellanato nelle realizzazioni residenziali. Superfici architettoniche ed elementi d’arredo trovano spunti creativi nei progetti Concreta, originale effetto cemento che richiama texture naturali, e I Roveri, superfici effetto legno straordinariamente realistiche per l’utilizzo indoor e outdoor.

Alle più recenti produzioni Cercom il compito di raccontare le ispirazioni naturali che, interpretate dalle più evolute tecnologie si trasformano in raffinati effetti materici per l’architettura residenziale e commerciale. Briccole, legno ceramico dagli intensi contrasti cromatici che richiamano le texture del materiale naturale modificato dall’azione dell’acqua salmastra. E poi Amaranto, effetto marmo ispirato a un’essenza pregiata che assume un carattere deciso e moderno attraverso l’elaborazione grafica. Per concludere con Ceppo di Gres, perfetta combinazione tra soluzioni tecniche ed estetica di tendenza che richiama una pietra naturale dalla texture inconfondibile.

La creatività senza limiti di Cir intreccia il tema del viaggio nei colori, decori e tracce ispirative di luoghi e culture fissati indelebilmente nella materia ceramica. A Cersaie sono esposte in anteprima le superfici Tadelakt, lo stesso nome dell’intonaco marocchino dal piacevole effetto estetico artigianale. Atmosfere esotiche, colori intensi e pattern decorativi che ispirano spazi dalla personalità eclettica. La collezione Cotto del Campiano riporta a paesaggi italiani, alla terra d’origine dell’azienda che ha trovato nei pavimenti di un antico santuario l’ispirazione per nuove superfici effetto cotto. Suggestioni classiche dai contenuti estetici attuali, impreziosite da proposte decorative di sapore contemporaneo.

Presente a Cersaie anche Cersarda con la novità Yacht Club, in gres porcellanato per rivestimenti interni ed esterni. Tonalità naturali perfette per studiare abbinamenti cromatici con le altre collezioni in catalogo, allargando gli orizzonti creativi del progetto Mediterraneo Style e rivolgendo l’attenzione tanto al mondo contract che agli spazi residenziali.

Gruppo Romani a Cersaie 2022 dal 26 al 30 settembre, Bologna Fiere, pad. 29 stand B33-B39-B42-C34.