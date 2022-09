“Il solo modo per eliminare la minaccia nucleare è eliminare le armi nucleari stesse” (António Guterres Segretario Generale delle Nazioni Unite)

Il prossimo 26 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione delle Armi Nucleari, la CRI, insieme all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), svolgerà un’attività relativa alla campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare” per ribadire l’importanza di un mondo senza la minaccia delle armi nucleari.

Nel mondo ci sono più di 13.000 armi nucleari e le conseguenze umanitarie del loro utilizzo sono incalcolabili. Fin dal suo primo utilizzo avvenuto nel 1945, il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si è impegnato affinché si giunga alla loro eliminazione.

La campagna social si svolgerà il 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, per chiedere che l’Italia aderisca al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.

Con una nota a firma del Presidente Nazionale, si chiede ai Comuni italiani e alle sedi CRI di proiettare il logo della Campagna CRI “Nuclear Experience” – Croce Rossa Italiana per il Disarmo Nucleare – o in alternativa di illuminare di rosso le sedi per ribadire l’importanza di un mondo libero dalle armi nucleari.

Hanno deciso di aderire:

Il Comune di Formigine illuminando il Castello di rosso.

Il Comune di Maranello illuminando il Palazzo Comunale di rosso.

Il Comune di Sassuolo ha già iniziato con la pubblicazione delle animazioni sui social.

L’auspicio è che tutte le amministrazioni comunali in tutta Italia possano rispondere favorevolmente, insieme a CRI e ANCI, a questa importante iniziativa.

“Nonostante e soprattutto alla luce delle tante tensioni globali, possiamo e dobbiamo intervenire a difesa della vita”. (Francesco Rocca Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa)

Maggiori informazioni sulla campagna al sito: https://cri.it/nuclear-experience/