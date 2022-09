Consueto momento inaugurale festoso e molto partecipato questa mattina per la Fiera di San Michele, il principale evento dell’autunno appenninico. Nessun saluto istituzionale, data l’inedita concomitanza con il weekend elettorale, ma presenti comunque tutti i Sindaci della Montagna, oltre a quelli di Illingen (GER) e Voreppe (FRA), e un rappresentante di Kahla (GER), ovvero i Comuni gemellati con Castelnovo. Molto alta l’affluenza alla fiera fin dal mattino, probabilmente anche per il fatto che il meteo è stato clemente, ma la fiera prosegue anche domani e lunedì con le tante attrazioni che la rendono ogni anno un appuntamento imperdibile per migliaia di persone.

In primis il grande mercato ambulante, che resta l’elemento di maggiore richiamo della Fiera, rinomato per l’alta qualità dei prodotti in ogni tipo e categoria merceologica, dall’abbigliamento all’alimentare, dall’artigianato all’oggettistica per la casa e molte altre. Piazza Gramsci ospita la mostra delle attività produttive e commerciali, aziende agricole ed espositori agroalimentari, lo stand con degustazione e vendita dei prodotti eno-gastronomici a cura dei Comitati Gemellaggi di Castelnovo ne’ Monti, Illingen (Ger) e Voreppe (Fra), lo stand della strada dei pani e dei prodotti dell’Appennino Reggiano, promossa da CNA. Il ricavato della vendita dei prodotti da forno preparati nello stand, sarà devoluto in beneficenza alle Associazioni Il Cuore della montagna e FA.CE – Famiglie Cerebrolesi. Nella stessa piazza c’è anche la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, con uno spazio informativo e la vendita di torte casalinghe per raccogliere fondi a favore delle attività realizzate in collaborazione con l’associazione “Per te donne insieme contro la violenza”, e in più la Pesca di beneficenza con il tradizionale “Gioco dei Tappi” per grandi e piccini. Presente anche la mostra di funghi con materiale sull’attività dell’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione Ausl Reggio Emilia, e punti informativi su alcune attività culturali, in primis il Parco Archeologico di Campo Pianelli e le possibilità di archeotrekking alla Pietra di Bismantova, a cura di ArcheoVea Impresa Culturale.

In via Roma (zona Sarzassa) c’è anche lo stand di Radionova e Radiovetrina che trasmette interventi e interviste in diretta.

Al Centro Fiera di via dei Partigiani, è presente l’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici, molto attesa dagli operatori del settore, con anche servizio bar. In piazza Martiri della Libertà ancora spazi – mostra per le attività produttive e commerciali. Al piazzale del Centro CONI, l’immancabile Luna Park, sempre molto apprezzato dai più giovani.

Al Foyer del Teatro Bismantova resta possibile visitare fino al 26 settembre la mostra “Ulisse e il mare”, con le opere di Melchiorre Pietranera (Per info: 0522 611876, info@teatrobismantova.it, 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it). Il ricavato della vendita dei dipinti verrà devoluto all’ospedale Sant’Anna. Al Centro Laudato Sì alla Pietra di Bismantova ci sarà invece un’esposizione con gli acquerelli di Fiorella Kunz, “La strada dell’Acqua”.

Il programma completo della Fiera è disponibile sul sito www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.