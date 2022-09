In base ai dati del Viminale sull’affluenza alle 19 per il voto alla Camera, l’Emilia-Romagna è in testa per affluenza al 59,76% alle 19.

Anche in questa regione però si registra un calo rispetto alla precedente tornata (65,6%).

Maglia ‘nera’ per l’affluenza alle 19 alla Calabria: 36,92%.