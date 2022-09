Alle 23 di domenica 25 settembre 2022, alla fine delle operazioni di voto, nelle sezioni elettorali del Comune di Sassuolo, il dato di affluenza definitivo è pari al 70,97% del totale degli aventi diritto al voto.

I Servizi demografici saranno chiusi al pubblico nella giornata di oggi per permettere il completamento delle operazioni elettorali. L’ufficio di stato civile sarà presente solo per le agenzie di onoranze funebri per il disbrigo delle pratiche collegate ai decessi. Gli uffici saranno regolarmente aperti nella giornata di martedì 27 settembre.