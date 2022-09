Un caloroso benvenuto a Mirandola presso il Giardino della ex Cassa di Risparmio è stato prologo di un evento senza precedenti. La triplice collaborazione fra Amministrazione Comunale, Aziende del Territorio e Università di Trento, Università di Verona e Unimore ha reso possibile il Summer Camp: una tre giorni (dal 27 al 29 Settembre) che permetterà – ad una delegazione di quaranta studenti, selezionati attraverso un partecipatissimo “ClickDay” – di visitare le aziende della Biomedical Valley e vari scorci della Città dei Pico.

Studenti e professori, sono stati accolti stamane dall’Assessore alla Cultura Marina Marchi, dal Professor Luigi Rovati e dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – che con il suo prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa – Giorgia Butturi.

La delegazione, che ha una “road map” ricchissima di appuntamenti – sarà salutata nella mattinata di domani – Mercoledì 28 Settembre – presso il Tecnopolo di Mirandola, dal Sindaco Alberto Greco.

“Si tratta di un’occasione preziosa per tutto il territorio mirandolese e di un “unicum” per il Distretto. E’ con grande soddisfazione – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – che possiamo dare il via al Summer Camp. Un’occasione per conoscere, dal punto di vista tecnico, le aziende del settore biomedicale, ma anche per scoprire la nostra Città da un punto di vista architettonico, culturale e gastronomico”.