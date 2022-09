Sono a Modena per un progetto ErasmusPlus incentrato sull’ecologia, i dieci studenti provenienti da Braunau, in Austria, che questa mattina, martedì 27 settembre, sono stati accolti in Galleria Europa dove hanno ricevuto il benvenuto in città dall’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi.

La delegazione di studenti, accompagnata dalle insegnanti di inglese e di italiano, è ospite degli studenti della quarta N dell’istituto Selmi, coordinata dalla professoressa Simona Arletti, che erano presenti all’incontro.

Gli studenti italiani e austriaci stanno partecipando insieme al progetto “Greenspiration: ideas worth trying” che ha l’obiettivo di favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza sui comportamenti eco-friendly che tutti possono assumere nella vita quotidiana.

Nel corso dell’incontro, guidato dagli operatori del Centro Europe Direct di Modena, i ragazzi hanno partecipato anche a un gioco per testare il loro grado di conoscenza dell’Unione europea. La delegazione austriaca rimarrà in Emilia Romagna fino alla fine settimana.