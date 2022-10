La Ferrari di Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio di Singapore, 17ma prova del mondiale di Formula 1. Per Leclerc è la nona pole position stagionale (18 in totale).

In prima fila partirà la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila Lewis Hamilton con la Mercedes e l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Solo ottavo nei tempi il leader del Mondiale, Max Verstappen, con la Red Bull.

In terza fila, partiranno Fernando Alonso con Alpine e Lando Norris, su McLaren. Quarta fila per Pierre Gasly (AlphaTauri) e solo ottavo nei tempi il leader del Mondiale, Max Verstappen, con l’altra Red Bull (per lui forse problemi di carburante durante le qualifiche). Quinta fila per Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Le qualifiche Ferrari:

Su Marina Bay ha smesso di piovere: temperatura, aria 27°; asfalto 29°. Umidità 82%.

Q1. Carlos esce dai box con gomme Intermedie, seguito da Charles. I due ottengono rispettivamente 1’58”131 e 1’55”054 ma continuano a girare. Leclerc alla fine ottiene 1’54”129, mentre Carlos centra 1’54”559. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Charles e Carlos escono ancora con gomme intermedie. Il monegasco ottiene 1’52”343, lo spagnolo 1’53”219. Entrambi accedono al Q3.

Q3. Nell’ultima fase sia Charles che Carlos vanno fuori con le Soft. Nel primo tentativo ottiene 1’49”412, che è il miglior tempo, mentre Carlos fa 1’49”583. Nessuno dei due si migliora nel secondo tentativo ma le posizioni non cambiano. Charles ottiene la pole position numero 18, la 241 della Ferrari in Formula 1. Carlos sarà lì, in seconda fila, pronto ad andare all’attacco.