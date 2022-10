Sarà una festa, domani dalle 15, ma qualcuno non potrà non commuoversi. Dopo 46 anni, infatti, ultimo giorno di attività per la Gelateria Macchioni, storico esercizio con insegne, dal 1976, a Rometta, tra via Gorizia via Filzi, che si arrende, dicono le titolari, «ad una situazione che, già difficilissima con i lockdown, è diventata insostenibile a causa dei rincari sui costi dell’energia e delle materie prime che condizionano tutti gli esercizi pubblici».

Morale? Dopo quasi mezzo secolo di attività Macchioni chiude, Sassuolo perde l’ennesima insegna storica e Rometta perde un punto di riferimento, oltre che un’icona del proprio essere comunità, meta di generazioni degli abitanti del quartiere e non solo. Domani, quindi domenica, come detto, festa d’addio con la quale ringraziare, dicono le titolari, «i tanti che ci hanno sostenuto in questi anni»