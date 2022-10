Nel pomeriggio di ieri 30 settembre 2022, personale del Commissariato di Sassuolo, ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino straniero di 52 anni, residente nel reggiano.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione volta al contrasto dei reati riguardanti gli stupefacenti, personale del Commissariato ha individuato nell’arrestato un fornitore abituale di alcuni clienti di Sassuolo. Pertanto, proprio mentre questo, partito dalla propria abitazione, giungeva a sassuolo per effettuare la vendita dello stupefacente, è stato intercettato da due pattuglie subito dopo aver ceduto una dose ad una donna dietro corrispettivo in denaro.

Dopo un tentativo di guadagnarsi la fuga, l’uomo è stato definitivamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e dell’autoveicolo, nel quale sono state rinvenute e sequestrate 30 confezioni in cellophane termosaldate di colore bianco contenenti cocaina per un peso complessivo di 20.84 grammi custodite all’interno di un calzino. La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione dell’arrestato nella cui camera da letto gli agenti hanno rinvenuto e sequestravano una tazzina da caffè contenente 2 confezioni di sostanza stupefacente tipo cocaina, una sigillata e l’altra aperta per un quantitativo complessivo di gr. 1.38