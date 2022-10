Bugs hotel, robot animati, lego e racconti dell’orrore: spaziano dal cinema alla tecnologia le attività in programma ad ottobre al FabLab Junior di Casa Corsini, con laboratori dedicati a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tutte le attività sono gratuite, proposte dal Comune di Fiorano Modenese, con il sostegno di Fondazione di Modena e organizzate dall’Associazione Lumen.

S’inizia giovedì 6 ottobre alle ore 17 con “Lego WeDo costruzioni pazze!”, un laboratorio per costruire e programmare lego originali (10-14 anni), mentre martedì 11, sempre alle 17, tocca a “Seed bomb per la guerrilla gardening!”: bambine e bambini dai 6 ai 9 anni studieranno le principali essenze nutrici per api, farfalle e altri insetti.

“Ozobot animato!” sarà giovedì 13 ottobre alle ore 17, un’attività per programmare percorsi ed inventare storie con il mini robottino (6-9 anni), mentre martedì 18 (ore 17) l’appuntamento è con “Sfide mozzafiato con Sphero!”: chi riuscirà a portare il robot sferico fino alla fine del percorso nel più breve tempo possibile? (10-14 anni).

Quattro i laboratori a tema, il primo, “Mostri di Halloween”, è fissato per giovedì 20 alle 17 ed è per bambine e bambini dai 6 ai 9 anni che vogliono creare mostri spaventosi; mercoledì 26 tocca invece a “Stop motion da paura!”: si prende spunto dal regista Tim Burton per realizzare un breve filmato a tema horror (10-14 anni).

Giovedì 27 alle ore 17 c’è il laboratorio dedicato alla creazione di un albergo per proteggere dal freddo gli insetti: “Il bugs hotel per preservare la biodiversità urbana” è per i 6-9 anni. Il programma di ottobre si chiude lunedì 31 alle 17 con un laboratorio da “Piccoli brividi, racconti dell’orrore”: ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni inventeranno un racconto “terrificante” con la tecnica dello storytelling.

L’iscrizione è obbligatoria scrivendo a info@casacorsini.mo.it.