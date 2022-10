Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: Via Enrico Berlinguer, SS16 adriatica e SP17, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cattolica;

-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: SP17, SS16 adriatica e Via Enrico Berlinguer, per rientrare sulla A14 alla stazione di Riccione.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione degli impianti, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna. Di conseguenza, per chi percorre la A4 Torino-Trieste, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene sia Milano sia da Venezia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, per proseguire verso Bologna.