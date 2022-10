E’ morto nelle scorse ore all’età di 46 anni, per un male incurabile che lo aveva colpito da circa un anno, Roberto “Bobo” Morandi volto noto in città. A dare il doloroso annuncio il marito Alessandro con cui era convolato a nozze nel 2015 in quella che fu la prima unione gay a Sassuolo.

I funerali avranno luogo martedì 4 ottobre alle ore 15.15 partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo direttamente per la chiesa parrocchiale di San Giorgio. Successivamente la salma sarà tumulata presso il Cimitero Nuovo Urbano.